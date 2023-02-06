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Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem! Canlı yayında anbean kameraya yansıdı: Birçok şehirde hissedildi

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#Deprem#Şanlıurfa#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 13:32

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem 10 kenti vurmuştu! Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde yeni bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem birçok şehirde hissedilirken o anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem 10 ili etkilemişti. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada bir deprem daha meydana geldi. O anlar canlı yayına anbean yansıdı.

Deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Malatya'da da hissedildi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13.24'te meydana gelen depremin 7.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 7.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraşta 7.6 şiddetinde yeni deprem Canlı yayında anbean kameraya yansıdı: Birçok şehirde hissedildi

BİNALAR ÇÖKTÜ

Adana'da, Diyarbakır'da ve Malatya'da binalar yıkıldı. Adana'da canlı yayın sırasında bir bina daha çöktü. Adana'da binalarda olanlara "hasarlı binalardan uzak durun" çağrısı yapılıyor.

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Kahramanmaraşta 7.6 şiddetinde yeni deprem Canlı yayında anbean kameraya yansıdı: Birçok şehirde hissedildi

7.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM ELBİSTAN MERKEZLİ 

AFAD deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, artçı depreme ilişkin açıklamada bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." ifadesini kullandı.

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