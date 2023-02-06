Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem! Canlı yayında anbean kameraya yansıdı: Birçok şehirde hissedildi

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem 10 ili etkilemişti. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada bir deprem daha meydana geldi. O anlar canlı yayına anbean yansıdı.

Deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Malatya'da da hissedildi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13.24'te meydana gelen depremin 7.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 7.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.





BİNALAR ÇÖKTÜ

Adana'da, Diyarbakır'da ve Malatya'da binalar yıkıldı. Adana'da canlı yayın sırasında bir bina daha çöktü. Adana'da binalarda olanlara "hasarlı binalardan uzak durun" çağrısı yapılıyor.

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7.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM ELBİSTAN MERKEZLİ

AFAD deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, artçı depreme ilişkin açıklamada bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." ifadesini kullandı.