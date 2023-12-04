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Artçı depremde evin bahçesi çökünce ortaya çıktı: Bölge koruma altına alındı

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#Bahçe#Deprem#Gaziantep
Artçı depremde evin bahçesi çökünce ortaya çıktı: Bölge koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 16:23

Gaziantep'te bir evin bahçesindeki çökmenin ardından 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.

Artçı depremde evin bahçesi çökünce ortaya çıktı: Bölge koruma altına alındı

Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi. 

Artçı depremde evin bahçesi çökünce ortaya çıktı: Bölge koruma altına alındı

Artçı depremde evin bahçesi çökünce ortaya çıktı: Bölge koruma altına alındı

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#Bahçe#Deprem#Gaziantep

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