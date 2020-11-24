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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyor

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Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyor
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KOCAELİ'de, koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen hala sokaklarda maskesini indiren ya da hiç takmayan kişiler, virüsün yayılmasına neden oluyor.

Artan vakalara rağmen sokakta maske takmayanlar korkutuyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, Kocaeli'deki vakalar da giderek artmaya devam ediyor. Yetkililer maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor. Ancak tüm uyarılara ve vaka artışlarına rağmen, İzmit sokaklarında halen maskesini çenesinin altına indiren ya da hiç takmayan kişiler olduğu görülüyor. Virüsün yayılmasına yol açan bu kişilere cezalar kesilse de birçok vatandaş sokaklarda maskesiz dolaşmaya devam ediyor. Bu arada, kafe ve restoranların paket servis usulü satışa geçmesinin ardından, bazı vatandaşların aldıkları yiyecekleri sokak ve parklardaki banklara oturarak yedikleri görüldü.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda maskeyi doğru takmayan bir kişi, “Benim maskem hep böyle açık. Konuşsam da konuşmasam da iniyor aşağıya. Sonra sürekli çekince kirleniyor, daha kötü oluyor. Gün boyu hep iniyor aşağıya" dedi.

 

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