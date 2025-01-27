Artan trafik kar yağışını etkileyebiliyor

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İstanbul, ABD merkezli yazılım şirketinin yayımladığı 2024 yılı raporunda New York’u geride bırakarak dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak belirlendi. Kentte her geçen gün artan motorlu taşıt sayısı, trafikte geçirilen saatleri uzatırken hava kalitesini azaltıyor. Buna bağlı olarak da kentte yaşayan canlıların sağlığı olumsuz etkileniyor.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte kayıtlı araç sayısının 6 milyona yaklaştığını söyledi. Bunun çok fazla olduğunu belirten Toros, “İstanbul’da kişiler yarım saatte gidecekleri yolu 1-2 saatte gidebiliyor. Bir araç yarım saat çalışacakken 2 saat çalışıyor. Yine bir araç ne kadar çok dur-kalk yaparsa atmosfere saldığı emisyon miktarı o kadar artıyor” dedi.

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HER ARAÇ BİR SOBA

İstanbul’da arazi yapısının çok fazla değişime uğradığını ve şehirdeki her bir aracın soba görevi gördüğünü vurgulayan Toros, egzozdan çıkan kirletici gazların karışmasıyla atmosferin kimyasal yapısının bozulduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Toros, kentteki araç sayısının fazla olmasının dolaylı olarak kar yağışını etkileyebildiğine işaret ederek, “Atmosfere saldığımız her bir kirletici doğrudan sağlığımızı etkiliyor ama dolaylı etkileri de var. İstanbul’da arazi yapısı tamamen değişmiş durumda, daha çok asfalt, araç ve insan var. İstanbul’daki her bir araç bir soba. Her bir aracın egzozundan kirletici gazlar, parçacık maddeler araç hareket edince ortaya çıkıyor. Bu parçacık maddeler atmosfere karışıyor ve atmosferin kimyasal yapısını değiştiriyor” dedi.