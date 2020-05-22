Artan teste rağmen vaka öngörülür seviyede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor” dedi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 33 bin 633 test yapıldı, 961 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 153 bin 548 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 820’ye, entübe hasta sayısı da 424’e geriledi. Dün 1003 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 114 bin 990’a ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” dedi.