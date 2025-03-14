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Art arda iki gün Türkiye'nin en sıcak ili oldu! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

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#Meteoroloji#Türkiye'nin En Sıcak İli#Zonguldak
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:05

Zonguldak, dün 32 derece ile yine Türkiye’nin en sıcak yeri oldu. Önceki gün kentin Devrek ilçesinde hava sıcaklığı 31,4 dereceyi görmüştü.

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Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası Zonguldak’ta yoğun olarak hissedildi. Önceki gün ve dün, Türkiye’nin en sıcak yeri Zonguldak’ın Devrek ilçesi oldu. Devrek’te hava sıcaklığı 12 Mart’ta 31,4, dün ise 32 derece ölçüldü. Bugün de kentte sıcak hava etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sahillerde sıcak havanın keyfini çıkardı. Kimisi kısa kollu elbise giyerken kimisi de ince kıyafetler tercih etti. Kentte sıcaklıklar zaman zaman 30 dereceye yaklaşırken, gölgelerde 20 derecelere kadar geriledi.

Güzel havanın keyfini çıkaran Dilay Öztürk, “Burası çok soğuktu. Bayağı 2 hafta falan da kar kaldı. Yazın gelmesi hepimize neşe kattı. Eğleniyoruz, havanın tadını çıkarıyoruz. Mutluluk getirdi aslında, bu kıştan sonra. Güzel gidiyor şu an” dedi.

Arkadaşıyla sahil kenarına giden Ceren Yaman, “Havaların ısınması bence çok güzel. Arkadaşımla havanın tadını çıkarıyoruz. Güzel, dolaşıyoruz geziyoruz eğleniyoruz. Çok iyi oldu havaların ısınması. Oruç falan zorluyor ama havaların ısınması daha iyi oldu” diye konuştu.

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#Meteoroloji#Türkiye'nin En Sıcak İli#Zonguldak

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