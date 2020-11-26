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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arslan’a disiplin kararının perde arkası: ‘Nasıl Kürtlerle PKK’yı özdeşleştiriyorsun?’

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Arslan’a disiplin kararının perde arkası: ‘Nasıl Kürtlerle PKK’yı özdeşleştiriyorsun?’
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK toplantısında eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın yazdığı kitapla ilgili verdiği röportaj gündem oldu.

Erdoğan toplantıda röportajın bazı kısımlarını okuyarak, 4 başlığa kızdığını ifade etti. Arslan’ın ihracı istemi ile disiplin kuruluna sevki oybirliğiyle onaylandı..

SORUNU ÇOKTAN ÇÖZDÜK

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan ihraç sebebini 4 başlıkta anlattı. Bunların Arslan’ın röportajındaki, “özerklik”, “federasyon”, “tek adam” ve “eli kanlı” ifadeleri olduğu öğrenildi. Röportajdan bazı kısımları MYK üyelerine okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar saçma sapan cümlelerdir. Bizim şu ana kadar Kürt meselesinde yapmış olduğumuz şeyler hiçbir zaman baskıcı, inkârcı ve asimilasyoncu olmadı. Bunu en iyi sen biliyorsun. Sen nasıl Kürtlerle PKK’yı özdeşleştiriyorsun? Sen de Kürtsün, bizim partimizin içindesin. Kürt sorununu çoktan çözdük. Çözmüş olduğumuzu nasıl görmezsin?” dedi.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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