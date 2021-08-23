‘Arsızlar çetesi’ çökertildi

Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir’deki bazı işyerlerinde, geçtiğimiz mart ayında başlayan ve haziran ayı sonuna kadar süren bir dizi hırsızlık olayı yaşandı. Çete, ticari araçlarla işyerlerine geliyordu. Ellerine ne geçerse alıp araçlara yükleyerek kaçıyorlardı. İşyerlerini ve depoları hedef alan hırsızlar aynı zamanda işçi yeleği giyip inşaat şantiyelerinden de malzeme çalıyordu. Polisin tespitlerine göre çete, 13 işyeri hırsızlığı ve iki de yağma olayından yaklaşık 10 milyon liralık soygun yaptı.

SUÇ MAKİNESİ ÇETEYE OPERASYON

Çete üyelerinin kimlikleri kamera görüntülerinden yola çıkılarak deşifre edildi. Her çete üyesinin Emniyet’te çok sayıda suç kaydı vardı ve ‘Arsızlar Çetesi’ olarak biliniyordu. Tespitlerin ardından Özel Harekat Timleri desteğinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, 29 suç kaydı olan Serdal B. (45), 46 suç kaydı olan Cem Ş. (24), 10 suç kaydı olan Hasan H.Ç. (21), 14 suç kaydı olan Batuhan A. (31), 11 suç kaydı olan Orhan A. (32), 12 suç kaydı olan Onurhan B. (27), 16 suç kaydı olan Zehra T. (26) ve 1 suç kaydı olan Sultan A. (19) gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Serdal B., Batuhan A., Orhan A., Onurhan B. tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 1 kişi de Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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