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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Arsız hırsız

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Arsız hırsız

İstanbul’da bir kuyumcuya sahte altın vererek dolandıran A.İ., bir gün sonra aynı kuyumcuya yine elinde sahte altınla gidince yakayı ele verdi.

Sultanbeyli’deki kuyumcu dükkânına geçen pazartesi günü giden A.İ., elindeki altınları bozdurmak istediğini söyledi.

Kuyumcu altınların karşılığı olarak 10 bin 700 TL ödedi. Altınları ikinci kez inceleyen kuyumcu sahte olduklarını fark etti. Bir gün sonra A.İ. bir kez daha aynı kuyumcuya altınla geldi. Kuyumcu A.İ.’yi tanısa da belli etmedi.

Arsız hırsız

Altınları inceliyormuş gibi yaparken polislere haber verdi. Ekipler kısa sürede kuyumcuya gelerek A.İ.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından “dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye çıkarılan A.İ., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Arsız hırsız

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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