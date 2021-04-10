Arsız hırsız

Sultanbeyli’deki kuyumcu dükkânına geçen pazartesi günü giden A.İ., elindeki altınları bozdurmak istediğini söyledi.

Kuyumcu altınların karşılığı olarak 10 bin 700 TL ödedi. Altınları ikinci kez inceleyen kuyumcu sahte olduklarını fark etti. Bir gün sonra A.İ. bir kez daha aynı kuyumcuya altınla geldi. Kuyumcu A.İ.’yi tanısa da belli etmedi.

Altınları inceliyormuş gibi yaparken polislere haber verdi. Ekipler kısa sürede kuyumcuya gelerek A.İ.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından “dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye çıkarılan A.İ., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara