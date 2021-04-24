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Derya EVREN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 24.04.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Arsasından aldığı 1 milyon 600 bin lirayı bankaya götürürken lastiği patladı! Sonrası inanılmaz

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Arsasından aldığı 1 milyon 600 bin lirayı bankaya götürürken lastiği patladı! Sonrası inanılmaz

Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K. 1 milyon 600 bin liraya sattığı arsasından aldığı parayı bankaya yatırmak için aracıyla yola çıktı. Yolda lastiği patlayan Osman K. lastiği değiştirdikten sonra araca geldiğinde içinde paranın bulunduğu çantanın olmadığı fark etti. Yapılan incelemede Kolombiya uyruklu 3 şüphelinin aracın lastiğine özel yapım çivi batırdığını tespit etti. Şüpheliler İstanbul'da yakalanırken şüphelilerin, Bursa ile birlikte 7 ilde 2,5 milyon lira vurgun yaptıklarını parayı da Kolombiya’ya kaçırdıkları tespit edildi.

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  • Özel yapım çiviyle lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin lira çaldılar
  • Özel yapım çiviyle lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin lira çaldılar
  • Özel yapım çiviyle lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin lira çaldılar
  • Özel yapım çiviyle lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin lira çaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı. Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Osman K. ve arkadaşının bulunduğu otomobilin, başka araç tarafından takip edildiği saptandı.

Arsasından aldığı 1 milyon 600 bin lirayı bankaya götürürken lastiği patladı Sonrası inanılmaz

AYNI YÖNTEMLE 7 İLDE 2,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kolombiya’dan gelen Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Antalya’ya gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, 7 ilde toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.

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PARAYI KOLOMBİYA'YA KAÇIRMIŞLAR

Şüphelilerin yakalandığı öğrenip, polise başvuran Osman K., çalınan paranın Kolombiya'ya kaçırıldığını öğrendi. Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Osman K., "Hırsızlar en fazla parayı benden çaldılar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

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