Arsa husumeti kanlı bitti

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İstanbul’da yaşayan Şahin Taş (35), Başakşehir’de ailesine ait arsayı ailesine haber vermeden sattı. Bu nedenle ailesiyle aralarında tartışma ve kavgalar yaşandı. Yaşanan husumetin ardından eşiyle yaşadığı evi terk eden Şahin Taş, önceki akşam geç saatlerde eve geri döndü. Eşi kapıyı açmadı. Evinin kapısına bir el ateş eden Şahin Taş, üst kattaki yengesinin oturduğu daireye çıktı.



KAPININ ARKASINDAN VURDU



Yengesi Sunay Taş da kapıyı açmayınca evin kapısına bir el ateş etti. Açılan ateşte kapıyı kilitlemeye çalışan 14 haftalık hamile Sunay Taş, başına aldığı kurşun darbesiyle yaralandı. Şahin Taş daha sonra da olay yerine birlikte geldiği arkadaşı Turgay Akyıldız’ın (33) otomobiline binerek kaçtı. Firarı sırasında otomobilde tartışma yaşadığı arkadaşı Turgay Akyıldız’ı da Esenler’e geldiklerinde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Daha sonra da arkadaşının otomobiliyle kaçmaya devam etti. Şahin Taş, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yengesi Sunay Taş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Alkollü ve uyuşturucu kullandığı değerlendirilen Şahin Taş, emniyette sorguya alındı.





