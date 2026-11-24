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Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir" dedi.

'ARPA' OPERASYONUNDA 89 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'ARPA' isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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'YARAMAZLAR' OPERASYONUNDA 79 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Yaramazlar' olarak bilinen suç örgütünün 'Yasa dışı bahis' faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 4 İLDE 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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DENİZLİ'DE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE 59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Yürütülen yasa dışı bahis' ve 'Suç gelirlerini aklama' soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Gürlek ayrıca, "Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.