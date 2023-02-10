Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutluk#Deprem#Yas
Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 23:39

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Haberin Devamı

Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesajında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutluk#Deprem#Yas

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer