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Arnavutluk’la dostluk anahtarları

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#FETÖ
Arnavutluk’la dostluk anahtarları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutları teslim ederken “Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk. Elimizdeki imkânları onlarla paylaştık” dedi.

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Arnavutluk’ta 2019’da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılmaya başlanan deprem konutları dün törenle sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 522 konutun anahtarını sahiplerine verdi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye'den selamlar getirdiğini ifade ederek özetle şunları söyledi:

HEMEN HAREKETE GEÇTİK

“Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Büyükelçiliğimiz, AFAD’ımız, Türk Kızılayı’mız, TİKA’mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır.

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MALİYETİ 42 MİLYON EURO

Yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etmek için 2020 Temmuz’da gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren, 42 milyon Euro’ya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla yanınızdayız. Koronavirüs salgınında o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz, hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak elimizdeki imkânları onlarla paylaştık.

HASTANE AÇTIK

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Geçtiğimiz yıl 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier’deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. İsmini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Deprem konutlarının açılışı ile Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz. İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine tebrik ediyorum.” 

Arnavutluk’la dostluk anahtarları


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MEYDANA ERDOĞAN’IN ADI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreninin ardından, adının verilmiş olduğu meydanı ziyaret ederek Başbakan Rama ile birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan’ın daha sonra, Rama’yla baş başa görüşme gerçekleştirdi.

AB’NİN DEĞİL NATO’NUN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Rama ile iki ülke arasında 7 anlaşmanın imza törenine katıldı. Ardından basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Başbakan Edi Rama ile birlikte stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah icra edeceğiz.

Arnavutluk’la dostluk anahtarları

 

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OYALAMA TAKTİĞİNE DEVAM

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dönem ilişkileri hakkındaki soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıtladı: “AB’nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO’nun yaklaşım tarzı önemli. AB, henüz Türkiye’yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki. Fasılların görüşülmesinden tutun da aç-kapa meselesinde sadece birinci fasılda geçici kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Ama biz NATO’nun onurlu ve güçlü bir üyesiyiz. NATO’yla ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” Arnavutluk meclisine de hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz” dedi.

FETÖ UYARISI

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“Bu terör yapılanmasının (FETÖ) Arnavutluk’taki faaliyetlerinin kısıtlanması ve örgüt mensuplarının Türkiye’ye teslim edilmesi için ilgili Arnavut makamlarıyla istişareler yürütülmektedir. Türkiye’de darbeye teşebbüs etmiş böylesi hain bir örgütün Arnavutluk’ta faaliyet göstermesi Türk halkını üzmektedir. Ayrıca bu örgütün Arnavutluk’ta da benzer eylemlere girişme tehdidi bulunmaktadır.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#FETÖ

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