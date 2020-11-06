Arnavutköy'deki Tuğba Anlak cinayetinde bir sanığa müebbet hapis talebi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Ünver ve Murat Uslu getirildi. Tuğba Anlak'ın kardeşi müşteki Ümmüye Anlak ve Harun Anlak ile avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Derneği avukatı da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti. Tuğba Anlak'ın ablası Leyla Arslan, "Birkaç kez kardeşimin vücudunda morluklar gördüm. Kimin yaptığını sorduğumda cevap vermiyordu. Murat Uslu ile Tuğba arasında özel bir diyalog olduğunu bilmiyordum" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada tanıklar da dinlendi.

SAVCI BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ



Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca tutuklu sanıklardan Mustafa Ünver'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

"ÖLENE ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"



Sanık Murat Uslu söz alarak "Olay isteyerek meydana gelmedi. Asla ölene zarar vermek istemedim" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ise beyanında, "Sanık Pelin'in de cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık Mustafa'nın da olayın başından sonuna kadar sanık Murat ile birlikte hareket ettiği, onu engellemediği olaydan sonra birlikte kaçtıkları gözetilerek cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

BİR SANIĞA TAHLİYE



Mahkeme tutuklu sanık Mustafa Ünver'in tahliyesine karar verdi. Sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI



Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden ve Tuğba Anlak'ın ablası Ümmiye Anlak basın açıklaması yaptı. Avukat Erden, sanık Murat Uslu'nun, Tuğba Anlak'ı aylarca şiddete maruz bırakıp daha sonra öldürdüğünü, diğer sanık Mustafa Ünver'in de olayda kullanılan silahı sakladığını ve suça iştirak ettiğini belirtti. Erden, "Hiç mi suçu yok? Katilin saklanmasına yardım etmek, katilin silahını saklamak, mahkemede Tuğba'ya iftiralar atıp beyanlarını değiştirmek, katilin tehditlerini yokmuş gibi anlatmak hiç mi suç değil? İşte bu nedenle Murat da, Mustafa da en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. Tuğba Anlak'ın ablası Ümmüye Anlak ise istediğimiz sonucu alamadık. adaletin teelli ettiğine inanamadım. Katile kardeşimin evini gösteren Mustafa'dır. Ama savcının mütalaasıyla serbest bırakılmıştır. Çok üzgünüm" dedi.

İDDİANAME



İddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.