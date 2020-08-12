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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi

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Arnavutköy'deki operasyonda 39 tarihi eser ele geçirildi
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Arnavutköy'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 39 tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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