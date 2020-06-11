MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy'deki gıda malzemesi hırsızları kamerada
GeriGündem Arnavutköy'deki gıda malzemesi hırsızları kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Arnavutköy'deki gıda malzemesi hırsızları kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy'deki gıda malzemesi hırsızları kamerada
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY'de 3 kişinin, park halindeki araçtan gıda malzemelerini çalarak kamyonete yüklemeleri vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 kişi, sokak üzerinde park halinde olan gıda toptancısına ait olduğu sanılan bir aracın yanına yaklaşarak, araçtan aldıkları sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükledi. Sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükleyen 3 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin araçtan aldıkları malzemeleri kamyonete yüklemeleri görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle