Arnavutköy'deki gıda malzemesi hırsızları kamerada

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 kişi, sokak üzerinde park halinde olan gıda toptancısına ait olduğu sanılan bir aracın yanına yaklaşarak, araçtan aldıkları sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükledi. Sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükleyen 3 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin araçtan aldıkları malzemeleri kamyonete yüklemeleri görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.