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Taylan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

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Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

Arnavutköy'de zabıta ekipleri gelen şikayetler sonrası harekete geçerek kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım sırasında komşu iki ahır sahibi sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri bugün İmrahor Mahallesi’nde bulunan kaçak ahırların yıkımına başladı.

Yıkım işlemleri sırasında komşu 2 ahır sahibi şikayet nedeniyle birbirini suçlayarak kavgaya etti.

Sopalarla birbirine giren ahır sahipleri zabıta ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköyde zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

Arnavutköyde zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

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