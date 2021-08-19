Taylan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Son Güncelleme:
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
Arnavutköy'de zabıta ekipleri gelen şikayetler sonrası harekete geçerek kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım sırasında komşu iki ahır sahibi sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri bugün İmrahor Mahallesi’nde bulunan kaçak ahırların yıkımına başladı.
Yıkım işlemleri sırasında komşu 2 ahır sahibi şikayet nedeniyle birbirini suçlayarak kavgaya etti.
Sopalarla birbirine giren ahır sahipleri zabıta ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.