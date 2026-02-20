×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de yol verme kavgası! Yumruklar havada uçuştu

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Trafik Kavgası#Yumruklu Kavga
Arnavutköyde yol verme kavgası Yumruklar havada uçuştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 10:21

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Haberin Devamı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre dün akşam saatlerinde trafikte yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Cadde boks ringine dönüşürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Trafik Kavgası#Yumruklu Kavga

BAKMADAN GEÇME!