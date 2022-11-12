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Arnavutköy'de yol çalışmasını fark edemedi, bariyerlere çarparak takla attı

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#Kaza#Arnavutköy#Trafik Kazası
Arnavutköyde yol çalışmasını fark edemedi, bariyerlere çarparak takla attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 09:42

Arnavutköy'de yol çalışmasını son anda fark eden hafif ticari araç sürücüsü, bariyere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 

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Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki 34 DOH 174 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç yol çalışmasını son anda fark ederek bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle Beyazkılınç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yola devrildi. Trafikteki diğer sürücüler yardıma koşarak, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç içindeki Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Arnavutköyde yol çalışmasını fark edemedi, bariyerlere çarparak takla attı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı. 

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Arnavutköyde yol çalışmasını fark edemedi, bariyerlere çarparak takla attı

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#Kaza#Arnavutköy#Trafik Kazası

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