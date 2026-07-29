Arnavutköy'de yasağa rağmen ormanı çöplüğe çevirdiler: Yangın riski havadan görüntülendi

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Olay, Arnavutköy Boğazköy'de vatandaşların "Kızıltepe" olarak adlandırdığı ormanlık alanda yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların bölgeye gelmeye devam ettiği görüldü. Ormanlık alana giren bazı kişilerin yedikleri ve içtikleri ürünlerin ambalajlarını, alkol şişelerini ve çeşitli atıkları çevreye bıraktığı, bazı noktalara ise moloz döküldüğü görüldü.

Drone kamerasıyla havadan görüntülenen alanda yeşilliklerin arasına saçılmış çok sayıda çöp ve cam şişe dikkat çekti. Özellikle sıcak havalarda ormanlık alana bırakılan cam şişelerin yangın riskini artırabileceği endişeye neden olurken, bölgede yaşayan vatandaşlar alanın korunmasını istedi.

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İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda, 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kararın, artan hava sıcaklıkları ile insan ve araç hareketliliğinin oluşturabileceği yangın riskinin önüne geçilmesi amacıyla alındığı bildirildi. Valiliğin belirlediği piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanları ise karar kapsamındaki istisnalar arasında yer alıyor.

Yıllardır kanser tedavisi gördüğünü ve temiz hava almak amacıyla Kızıltepe'ye geldiğini söyleyen Asım Yılmazer, bölgede gördüğü çöpleri de kendi imkanlarıyla topladığını belirterek, "Çöp başta birinci problemimiz burada. Güzel bir yer, güzel bir mevki. Herkes gelsin, herkes gitsin ama temiz tutalım bu çevreyi. İnsanlar yiyip içiyor, çöpünü bırakıp gidiyor. Biz bir arkadaşımla topluyoruz. Bıktık toplamaktan. Ben haftada bir gün topluyorum, ertesi gün yine aynısı oluyor" dedi.

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Bölgeye molozların da bırakıldığını öne süren Yılmazer, "Moloz getirip atanlar var. Alkol içen de çok burada, şişelerini atıyorlar. Çöp tenekeleri köyün içerisinde var. İnsanlar çöplerini götürüp oraya atsınlar. İstanbul'da böyle ormanlık alanlar zaten çok zor bulunuyor. Burası tertemiz, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Çevreye bırakılan atıkların yangın açısından oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Yılmazer, "Orman yangını riski çok büyük. Yangın çıksa maazallah burada kurtuluşu yok. Etraf yanar gider. Devletin buraya el atması lazım. İnsanların temiz hava almaya ihtiyacı var, herkes kötü değil. Ailesiyle gelip gölgede oturmak isteyen temiz insanlar da var" diye konuştu.

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Kanser tedavisi gördüğünü ve temiz hava için sürekli bölgeye geldiğini anlatan Yılmazer, "Ben rahatsızım, kanser hastasıyım. Sırf bunun için buraya geliyorum. Arabamda oturuyorum, suyumu içiyorum, temiz hava alıp gidiyorum. Herkes beni burada tanır. Burası çok güzel bir yer" dedi.

Öte yandan çöplüğe dönen ormanlık alan, çevreye bırakılan alkol şişeleri ve diğer atıklar drone kamerasıyla havadan görüntülendi.