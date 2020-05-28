Arnavutköy'de yanan lüks restoranın kime ait olduğu ortaya çıktı

DÜN gece 01.30 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy’de bulunan ünlü balıkçı restoranında yangın çıktı. Kısa süre içinde yayılan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.

Salgın nedeni ile Mart ayı ortasından bu yana kapalı olan restoranda meydana gelen yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Semt sakinlerinden biri, kilise vakfına ait 60 yıllık binanın elektrik aksamında sorun olabileceğini kaydetti.

SAHİBİ YAKUP SÜT

Günün aydınlanması ile birlikte, yangının yarattığı tahribat da ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen 10 yıllık restoranın sahibi Yakup Süt ile birlikte gözaltına alınan 21 kişi geçen Şubat ayında tutuklanmıştı.

KARDEŞLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yakup Süt’ün kardeşleri Volkan ve Yusuf Süt de tutuklanmıştı.

ESKİ BAKAN DA OTURUYOR

Dün gece yangının meydana geldiği restoranın üst katında 4 daire bulunuyor. Dumandan etkilenen dairelerden birinde, eski Bakan Saadettin Tantan ile kızı ve damadının da yaşadığı öğrenildi. Ancak dünkü yangın esnasında eski Bakan Tantan’ın evinde olmadığı öğrenildi.



Yakup Süt



