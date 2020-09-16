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Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de üzerine direk düşen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Arnavutköy'de üzerine direk düşen çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynarken üzerine devrilen aydınlatma direğinin hayattan kopardığı 10 yaşındaki Görkem Küçük, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile, çocuklarının ölümüne ihmalin neden olduğunu söyledi.

Dün parkta ikiz kardeşi Güven Küçük ile oyun oynarken üzerlerine devrilen aydınlatma direği 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu. Komşuların yardımıyla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Minik Görkem, hastaneye sevk edilirken ambulansta kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Görkem Küçük hayatını kaybetti.

10 yaşında ikiz kardeşinden ayrılan Görkem Küçük, bugün gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. İkiz kardeşinin ardından gözyaşı döken Güven'i ise ailesi sakinleştirmeye çalıştı. 

Üzerine devrilen aydınlatma direğinin hayattan kopardığı Görkem'in cenazesi Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi mezarlığına getirildi. Annesi Gülşen Küçük, babası Engin Küçük ve ikiz kardeşi Güven Küçük'ün güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreninin ardından 10 yaşındaki Güven Küçük, Hacımaşlı Mezarlığına defnedildi.

Arnavutköyde üzerine direk düşen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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