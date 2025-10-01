×
Arnavutköy'de üzerinde polis yeleği olan kişi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:41

İstanbul Arnavutköy'de, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, caddede yürüyen polis yeleği giymiş bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

