Arnavutköy'de TIR'la kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Kaza saat 11.30'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DFZ 633 plakalı TIR'a trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen 34 BYS 04 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet içerisinde bulunan araç sürücüsü Hamdi Bayram ile Mehmet Demirel ve Ahmet Demirci araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası kamyonet içerisinde sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için zamanla yarışan ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralı daha sonra ambulanslarla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.