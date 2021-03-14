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Taylan ERGÜN / Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar tepki gösterdi

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Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere kırmızı akmaya başladı. Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.

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  • Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Dere kırmızı akmaya başladı
  • Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Dere kırmızı akmaya başladı
  • Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Dere kırmızı akmaya başladı
  • Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Dere kırmızı akmaya başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Vatandaşlar tepki gösterdi
Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.
Arnavutköyde tedirgin eden görüntü Vatandaşlar tepki gösterdi

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

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