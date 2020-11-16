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Haber Giriş: 16.11.2020 - 02:00 | Son Güncelleme:

Arnavutköy’de tamirhanede yangın paniği

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Arnavutköy’de tamirhanede yangın paniği
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Arnavutköy’de bir oto tamirhanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece 23:30’da Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın en alt katında bulunan oto tamirhanesinde tamir için bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri ve oto tamirhanesi sahibinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede tamirhaneyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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