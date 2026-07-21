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Arnavutköy'de şoke eden görüntüler: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı!

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#Arnavutköy#Kamyonet#Bayılma
Arnavutköyde şoke eden görüntüler: Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 09:24

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, iddiaya göre alkolün etkisiyle kafasını defalarca park halindeki kamyonete vurdu. Bir süre sonra yere yığılan kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs sokakta yürüdükleri sırada şahıslardan biri, alkolün etkisiyle kendisini park halindeki kamyonetin kasasına vurmaya başladı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kafasını defalarca metal kasaya vuran şahıs, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi.

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Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Arnavutköy#Kamyonet#Bayılma

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