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Gündem
Ali Çağlar Tınbek/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 3 gözaltı

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Arnavutköy'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 3 gözaltı

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayıp kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Geçen pazar günü, saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, polis ekipleri silahlı kavga ihbarı üzerine Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ne gitti. Polis ekipleri,olay yerinde M.Ü. ve U.A. isimli yaralılar ile karşılaştı. 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önceki bir husumet nedeniyle gerçekleştiği saptanan silahlı kavgada F.T., K.T. ve İ.A. adlı şüphelilerin M.Ü. ve U.A. olay yerindeki bir minibüste vurdukları belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan F.T. ve K.T., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İ.A. adliyeye sevk edildi.

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