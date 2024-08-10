×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşet anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Kadın Cinayeti#Cinayet
Arnavutköyde sokak ortasında kadın cinayeti Dehşet anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:02

İstanbul Arnavutköy'de Harun G. (40), eşi Serpil G.'yi (35)silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. Kan donduran cinayeti çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haberin Devamı

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta saat 13.34 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan Harun G. (40), ve eşi Serpil G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Harun G., sokakta silahla ateş ederek Serpil G.'yi vurdu. Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Serpil G.'nin eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Arnavutköyde sokak ortasında kadın cinayeti Dehşet anları kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Kadın Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!