MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı
GeriGündem Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kapı önünde oturan bir kişi yerden seken kurşunlar nedeniyle ayağından yaralandı.

İddiaya göre bir telefon bayine sokaktan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Otomobilden ateş açan şüpheli ya da şüpheliler daha sonra olay yerinden araçla kaçtılar.

8-10 el ateş açılan iş yerinin kapısında tesadüfen oturan M.İ. seken kurşunların hedefi oldu. Ayağından yaralanan M.İ. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın gerçekleştiği sokağı güvenlik çemberine aldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle