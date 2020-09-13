Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İddiaya göre bir telefon bayine sokaktan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Otomobilden ateş açan şüpheli ya da şüpheliler daha sonra olay yerinden araçla kaçtılar.

8-10 el ateş açılan iş yerinin kapısında tesadüfen oturan M.İ. seken kurşunların hedefi oldu. Ayağından yaralanan M.İ. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın gerçekleştiği sokağı güvenlik çemberine aldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.