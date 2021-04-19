Arnavutköy'de satırlı kavga!

Arnavutköy, İmrahor Mahallesi’nde yaşanan olayda, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma, dakikalar sonra satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ü. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanırken, kavgaya karışan ve M.Ü.’yü yaraladığı iddia edilen kişiler olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı M.Ü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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