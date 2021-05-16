Arnavutköy'de şampiyonluk kutlamalarında polisin üzerine aracını böyle sürdü

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Kutlamaların yapıldığı yerlerden biri de Arnavutköy'dü. Polis, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyardı. Bu sırada bir kişi, polisin üzerine aracını sürdü. Son anda ezilmekten kurtulan polis, havaya tek el ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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