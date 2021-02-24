MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArnavutköy'de sahte şampuan imalathanesine baskın
GeriGündem Arnavutköy'de sahte şampuan imalathanesine baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK- Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de sahte şampuan imalathanesine baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavutköy'de sahte şampuan imalathanesine baskın
Abone Olgoogle-news

Arnavutköy'de sahte temizlik ürünleri üretilen imalathaneye baskın düzenlendi. 4 kişi gözaltına alınırken, piyasaya sürülmek üzere, çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi. Baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Arnavutköy'de sahte temizlik ürünleri üreten 3 ayrı adrese dün baskın düzenledi. Ekipler, ilk imalathanede 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, 140 bin 945 adet şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, 3 bin litre etil alkol, 1 adet şampuan dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi, ele geçirdi. Diğer adreste ise 17 bin 508 adet dolu parfüm şişesi ele geçirildi. Baskında imalathanelerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, bir şüpheli ise polise direnmekten adli makamlara sevk edildi. Baskın anları kameralara da yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi