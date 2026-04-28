Arnavutköy'de sahilde cansız bedeni bulunmuştu! 40 gündür kayıp olarak aranıyormuş

Arnavutköy, Karaburun Balıkçı barınağında dün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Belediyesi temizlik işçileri plaj girişinde temizlik yaptığı sırada bir ceset görerek polise ihbarda bulundu. Deniz ile sahilin birleşme noktasında bulunan kimliği belirsiz cesette çürümeler olduğu tespit edildi.

KIZINDAN ÖRNEK ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cesedin yaklaşık 40 gün önce Gaziosmanpaşa'da hakkında kayıp müracaatı yapılan Ömer Yalçın olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Kayıp Ömer Yalçın’ı kızı E.N.Y'den Adli Tıp Kurumu'nda alınan DNA örnekleri, kıyıda bulunan cesetten alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucu cesedin Ömer Yalçın’a ait olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa, Şehit Tevfik Arslan polis merkezine 30 Mart 2026 tarihinde başvuran E.N.Y.(22) babası Ömer Yalçın’dan 19 Mart 2026 tarihinden bu yana haber alamadıklarını hayatından endişe ettiğini söylemişti. Polis yaptığı çalışmada düne kadar Ömer Yalçın’la ilgili herhangi bir ipucu bulamamıştı. Adli Tıp Kurumu ön raporunda Ömer Yalçın’ın ölüm sebebini suda boğulma olduğunu belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp yada yaralanma izi bulunamadığı öğrenildi. Ömer Yalçın’ın intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtildi.