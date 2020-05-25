Arnavutköy'de polisi görünce böyle kaçtılar

Olay, Arnavutköy'de bayramın 1. günü öğlen saatlerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bazı vatandaşlar yeşillik alana çıktı. Boş bir arazide toplanan içlerinde çocukların da olduğu mahalleli polis aracını görünce kaçışmaya başladı. O anlar evinin balkonundaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüleri çeken vatandaşın 'Darmadağın oldular. İlginç.' demesi ise dikkat çekti.