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Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Arnavutköy'de polisi görünce böyle kaçtılar

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Arnavutköy'de polisi görünce böyle kaçtılar
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ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda olan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı. O anlar evinin balkonundaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de bayramın 1. günü öğlen saatlerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bazı vatandaşlar yeşillik alana çıktı. Boş bir arazide toplanan içlerinde çocukların da olduğu mahalleli polis aracını görünce kaçışmaya başladı. O anlar evinin balkonundaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüleri çeken vatandaşın 'Darmadağın oldular. İlginç.' demesi ise dikkat çekti.

Arnavutköyde polisi görünce böyle kaçtılar

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