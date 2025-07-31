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Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın

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#İstanbul#Arnavutköy#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 05:48

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için farklı noktalardan müdahalede bulundu.

Arnavutköyde plastik fabrikasında yangın
50 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı fabrikanın bir kısmı alevli şekilde yanarken, ekipler alevlerin çevredeki akaryakıt istasyonu ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Olayda yaralanan olmazken, AFAD 1 araç 3 personel, emniyet ekipleri 5 araç 10 personel, 112 sağlık ekipleri 2 ambulans 6 personel ve itfaiye 59 araç 162 personel ile olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Arnavutköyde plastik fabrikasında yangın

'İNSANLARIN BAĞIRMASIYLA KALKTIK GELDİK'

Mahalle sakini Ercan Köse "Yatıyorduk normalde, insanların bağırmasıyla kalktık geldik. Biz geldiğimizde yangını gördük, ekiplere haber verdik hepsi geldiler" dedi.

Arnavutköyde plastik fabrikasında yangın

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#İstanbul#Arnavutköy#Yangın

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