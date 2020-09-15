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Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de parkta üzücü olay! İkiz kardeşleri ölüm ayırdı

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İstanbul Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Görkem Küçük hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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  • Arnavutköyde parkta üzücü olay
  • Arnavutköyde parkta üzücü olay
  • Arnavutköyde parkta üzücü olay
  • Arnavutköyde parkta üzücü olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi. Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Görkem Küçük'ün hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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