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Arnavutköy'de panik anları: Ağaç böyle devrildi

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#İstanbul#Arnavutköy#Ağaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 14:42

İstanbul Arnavutköy'de yol kenarındaki çınar ağacı rüzgarın etkisiyle, devrildi. Devrilen ağacın, yoldan geçen vatandaşların üzerine düşmesine ise bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu.

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Olay, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan Çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın, yoldan geçen vatandaşların üzerine düşmesine ise bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu. Çınar ağacı biraz ilerisindeki başka bir ağacın üstüne devrildi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

O sırada yoldan geçen vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Olayda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Çınar ağacının devrildiği ve vatandaşların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ağaç, belediye ekiplerince kesilerek devrildiği yerden kontrollü şekilde kaldırıldı. Kafeterya sahibi Seyfettin Yılmaz, devrilen ağaç nedeniyle müşterilerinden ve yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin yaralanmadığını söyledi.

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#İstanbul#Arnavutköy#Ağaç

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