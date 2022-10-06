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Arnavutköy’de ortalık karıştı: Taciz şüphelisine linç girişimi

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#Arnavutköy#Taciz#Linç Girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 15:58

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızı bir haftadır taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden kurtararak polise teslim etti.

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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız sözlü tacize maruz kaldı.

Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi.

Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şüpheli daha sonra uzaklaştı.

Arnavutköy’de ortalık karıştı: Taciz şüphelisine linç girişimi

Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şüpheliyi yakaladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi.

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Şüpheli ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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#Arnavutköy#Taciz#Linç Girişimi

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