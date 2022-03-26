Arnavutköy'de onlarca göçmen polisten böyle kaçtı

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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.



Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.