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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Arnavutköy'de motorlu kuryenin yaralandığı kaza kamerada

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Arnavutköy'de motorlu kuryenin yaralandığı kaza kamerada
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ARNAVUTKÖY'de PTT'nin motorlu kuryesine seyir halindeyken yola çıkan bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kurye yaralandı. O anlar ise bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden PTT'nin motorlu kuryesine, kavşaktan caddeye geçiş yapan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kurye hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu motorlu kurye olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motorlu kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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