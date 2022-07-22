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Arnavutköy'de minibüste 29 göçmen yakalandı

#Arnavutköy#Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı
Arnavutköyde minibüste 29 göçmen yakalandı

Arnavutköy'de Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 29 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında dün gece saatlerinde şüphelenerek durdurduğu minibüste 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilerek Yunanistan'a götürme vaadiyle kandırılan göçmenlerin Arnavutköy'de bir süre dolaştırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, uzun süre minibüste havasız kalan göçmenlerden bazılarını baygın buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arnavutköyde minibüste 29 göçmen yakalandı

Şüphelilerden biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası yazıldı.

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Minibüs yediemin otoparkına çekilirken göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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#Arnavutköy#Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı

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