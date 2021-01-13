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Gündem
Taylan ERGÜN / DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de minibüs ata çarptı 

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Arnavutköy'de minibüs ata çarptı 
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Arnavutköy'de minibüsün çarptığı at yol ortasında acı içinde kıvranırken mahalle sakinleri yaralı atın üşümemesi için üzerine battaniye örttüler. 

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir at ağır şekilde yaralandı. 34 GA 5597 plakalı minibüs sürücüsü, Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda ara sokaktan caddeye fırlayan at sürüsünü son anda fark etti. Araç sürücüsü frene basmasına rağmen bir ata çarpmaktan kurtulamadı. Minibüsün çarptığı at metrelerce fırlayarak yola savruldu. Yaralı atın yardımına koşan araç sürücüsü ve arkadaşları, atın bacaklarının kırıldığını fark etti. 

Kaza sonrası yağmur nedeniyle de yaralı atın üşüdüğünü gören bazı mahalle sakinleri evlerinden getirdiği battaniyeyi atın üzerine örttü. Yaralı at, belediye ekiplerinin yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak tedavi edilmek üzere götürüldü.

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