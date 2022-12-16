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Arnavutköy’de metruk binada madde bağımlıları yangın çıkardı, mahalleli isyan etti

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#İstanbul#Arnavutköy#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 21:03

İstanbul Arnavutköy’de metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, mahalle sakinleri ise madde bağımlılarının mesken tuttuğu binada daha önce de yangın çıktığını belirterek tepki gösterdi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında İslambey Mahallesi Duatepe Sokak'ta bulunan metruk bir binanın çatı katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri ise madde bağımlılarının dadandığını iddia ettiği binaya isyan etti. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu binada daha önce de yangın çıktığı öğrenildi.

“YOLDA YÜRÜRKEN KORKUYORUZ”

Mahalle sakinleri, “Biz burada sokakta yürümeye korkar hale geldik. Bonzaiciler dadanmış durumda. Üçüncü oldu bina da yangın çıktı. her gün neredeyse 10-15 kişi gelip burayı kullanıyorlar. Bizden para istiyorlar sürekli bu da bizi tedirgin ediyor” İfadelerini kullandı.

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#İstanbul#Arnavutköy#Yangın

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