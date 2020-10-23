Arnavutköy'de maske denetimi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Arnavutköy'de denetim yapıldı. Toplu taşıma araçları, kafe ve restaurantlar, pazar yerleri gibi alanlarda denetimleri sıklaştıran ekipler Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları artan vaka oranları karşısında uyardı. Meydanda bulunan vatandaşları polis aracından sık sık anonslarla bilgilendirmeye çalışan ekipler, banklarda oturan vatandaşları da sosyal mesafenin korunması yönünde uyardı. Maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, maske takmayan kişilere de ceza kesti.