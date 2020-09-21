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Taylan ERGÜN - İstanbul-DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de mahalle sakinlerini korkutan alevler

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Arnavutköy'de mahalle sakinlerini korkutan alevler
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ARNAVUTKÖY'de 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda çatının tamamını sarması ile birlikte binada oturanlar korku içinde dışarı çıktı.

Binayı boşaltanlar ve mahalle sakinleri korku dolu gözlerle yangını seyretti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek tüm binayı sarmasını önledi.

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