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Arnavutköy’de kuaförden ücret ödemeden kaçan kadın kameralara yakalandı

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#Kuaför#Para#Kadın
Arnavutköy’de kuaförden ücret ödemeden kaçan kadın kameralara yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 12:57

Yunus Emre Mahallesi’nde bir kadın kuaförde yaptırdığı yaklaşık 3 bin 400 liralık işlemin ardından ödeme yapmadan iş yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, işletme sahibi aynı kişinin benzer yöntemle başka esnafı da mağdur ettiğini belirterek meslektaşlarını uyardı.

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Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre kuaföre gelen kadın, profesyonel makyaj, yüz alma, kirpik uygulaması ve türban hizmeti talebinde bulundu. İşlemleri tamamlanan kadın, bir süre iş yerinin önünde bekledikten sonra ücret ödemeden uzaklaştı.

Arnavutköy’de kuaförden ücret ödemeden kaçan kadın kameralara yakalandı


"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

İşletme sahibi Nazlı Aydın, yaklaşık 29 yıldır aynı mesleği yaptığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Saat 13.30 sıralarında dükkâna geldi. Profesyonel makyaj istediğini söyledi. O sırada randevulu müşterim vardı. Ben de bekletmemek için işlemlerini hızlandırdım. Yüz alma işlemini yaptım, makyajını tamamladım, kirpik taktım. Daha sonra türban yaptırmak istediğini ancak eşini beklediğini, iç başörtüsünün olmadığını söyledi. Bu sırada birkaç kez dışarı çıkıp sigarasını içti, tekrar içeri girdi. Ben diğer müşterilerimle ilgilenirken çalışan arkadaşlara hanımefendiyi sordum. Bana 'kaçtı' dediler. Kameraları açıp baktığımda koşarak uzaklaştığını gördüm" dedi.

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Arnavutköy’de kuaförden ücret ödemeden kaçan kadın kameralara yakalandı

"3 BİN 400 LİRALIK HİZMET VERDİM"

Yaklaşık 3 bin 400 liralık hizmet verdiğini söyleyen Aydın, olayın ardından aynı kişinin başka bir kuaförü de mağdur ettiğini öğrendiğini ifade ederek, "Ben sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra başka bir kuaför arkadaşım bana ulaştı. Aynı kişinin kısa süre önce kendisine de aynı şeyi yaptığını söyledi. Benim tek isteğim başka esnafların canı yanmasın. Sonuçta biz emeğimizle çalışan insanlarız. Eğer gerçekten ihtiyacı olduğunu söyleseydi elimizden gelen yardımı yapardık. Ama emeğimizin karşılığını alamadık. Tek isteğim bulunması ve başka kimsenin mağdur edilmemesi" diye konuştu.

Kadının kuaföre gelişi ve işlemlerinin ardından ücret ödemeden koşarak uzaklaştığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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#Kuaför#Para#Kadın

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