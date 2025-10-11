Arnavutköy'de korkutan anlar: Sokakta oynayan çocuklar, freni patlayan araçtan son anda kaçtı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın freni patladı. Araç, çayırlık alandan hızla aşağıya kayarak sokakta oyun oynayan çocukların üzerine doğru geldi. Aracın geldiğini gören 3 çocuk panikle sağa sola koşarak son anda kurtulmayı başardı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan panik dolu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla aşağıya kaydığı, çocukların can havliyle kaçtığı ve aracın park halindeki araçlara çarparak durduğu anlar yer aldı. Faciadan dönülen olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.