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Taylan ERGÜN - Esma MURAT - Kubilay ÖZEV / Ä°STANBUL (DHA)
Haber GiriÅŸ: 15.03.2021 - 12:59 | Son GÃ¼ncelleme:

Arnavutköy'de kÄ±rmÄ±zÄ± akan dere tedirginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ±! Daha önce de mavi ve yeÅŸil akmÄ±ÅŸ

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Ä°stanbul ArnavutkÃ¶y'de kimyasallar nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± akan dere tedirginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ±. EndiÅŸelendiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sonrasÄ± Ä°SKÄ° ekipleri derede inceleme yapÄ±yor. Derenin bir kaÃ§ hafta Ã¶nce yeÅŸil akarken Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

HadÄ±mkÃ¶y Mahallesi'nde fabrika bÃ¶lgesindeki dere kÄ±rmÄ±zÄ± renge bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. YayÄ±lan aÄŸÄ±r koku nedeniyle endiÅŸeye kapÄ±lan vatandaÅŸlar, yetkililere Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) ekipleri, bu sabah dereye bÄ±rakÄ±lan kimyasalÄ±n nedenini bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ekipler, Ã§ok sayÄ±da fabrikanÄ±n bulunduÄŸu dere Ã§evresinde incelemeler yapÄ±yor.

ArnavutkÃ¶yde kÄ±rmÄ±zÄ± akan dere tedirginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ± Daha Ã¶nce de mavi ve yeÅŸil akmÄ±ÅŸ

YEÅžÄ°L DE AKTI, MAVÄ° DE

Ã–te yandan derenin daha Ã¶nce mavi ve yeÅŸil de aktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Derenin bir kaÃ§ hafta Ã¶nce yeÅŸil akarken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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ArnavutkÃ¶yde kÄ±rmÄ±zÄ± akan dere tedirginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ± Daha Ã¶nce de mavi ve yeÅŸil akmÄ±ÅŸ

"ESKÄ°DEN BU DEREDEN BALIK TUTULURDU"

45 yÄ±ldÄ±r HadÄ±mkÃ¶y'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oktay Ã‡Ã¶kertenoÄŸlu, "Eskiden bu dereden balÄ±k tutulurdu. Daha sonra fabrikalar yapÄ±lÄ±nca bozuldu. Bir yerden sonra koku oluyor diye dereyi kapattÄ±lar. Derenin kÄ±rmÄ±zÄ± akmasÄ±nÄ±n sebebini HadÄ±mkÃ¶y yerlisi olarak merak ediyorum" dedi.

ArnavutkÃ¶yde kÄ±rmÄ±zÄ± akan dere tedirginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ± Daha Ã¶nce de mavi ve yeÅŸil akmÄ±ÅŸ

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