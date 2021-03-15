HadÄ±mkÃ¶y Mahallesi'nde fabrika bÃ¶lgesindeki dere kÄ±rmÄ±zÄ± renge bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. YayÄ±lan aÄŸÄ±r koku nedeniyle endiÅŸeye kapÄ±lan vatandaÅŸlar, yetkililere Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) ekipleri, bu sabah dereye bÄ±rakÄ±lan kimyasalÄ±n nedenini bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ekipler, Ã§ok sayÄ±da fabrikanÄ±n bulunduÄŸu dere Ã§evresinde incelemeler yapÄ±yor.



YEÅžÄ°L DE AKTI, MAVÄ° DE

Ã–te yandan derenin daha Ã¶nce mavi ve yeÅŸil de aktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Derenin bir kaÃ§ hafta Ã¶nce yeÅŸil akarken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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"ESKÄ°DEN BU DEREDEN BALIK TUTULURDU"

45 yÄ±ldÄ±r HadÄ±mkÃ¶y'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oktay Ã‡Ã¶kertenoÄŸlu, "Eskiden bu dereden balÄ±k tutulurdu. Daha sonra fabrikalar yapÄ±lÄ±nca bozuldu. Bir yerden sonra koku oluyor diye dereyi kapattÄ±lar. Derenin kÄ±rmÄ±zÄ± akmasÄ±nÄ±n sebebini HadÄ±mkÃ¶y yerlisi olarak merak ediyorum" dedi.

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